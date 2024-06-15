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ヴィンテージ　ネックレス　アンティーク　ブルー　ビーズ　ラピスラズリ　シルバー
商品番号 B22890715004
商品名

ヴィンテージ　ネックレス　アンティーク　ブルー　ビーズ　ラピスラズリ　シルバー
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。プロフ一読よろしくお願いします。経年の素晴らしい雰囲気のあるアイテムシルバーとラピスラズリのコンビネーションコスチューム　ジュエリー　インディアン　ネックレス渋い色味のブルーパーツ迫力ボリューム感があります。刻印　なし　素材不明　メンズ　レディース　ユニセックスサイズ画像にて年代物アンティークアクセサリーは近年人気が沸騰し貴重なアイテム代表的なシルバーの産地、南米のメキシコ特にタスコ製のシルバー製品やアメリカ南西部のインディアン部族のナバホ族、アフリカ大陸の古くからの先住民族であるトゥアレグ族などが作成したアクセサリーなどは特に希少価値が高く、近年人気が高まっています。ハイブランド勢からもアンティークやヴィンテージなど、それらの年代の装飾品から着想を得て表現した幾何学的なフォルムやカラーストーンを用いてコントラストをつけたジュエリーなど、モダン且つエレガントなラインナップが多く発売され人気沸騰中です。他の人と被らないアイテムをお探しの方この機会に是非ご検討ください。アンティーク、ヴィンテージ品は経年による汚れや傷はあると思ってください。神経質な方はご購入をご遠慮ください。Mexico/Taxco/vintage/ITALY/イタリア/925/950/USA/OLD/アメリカ/メキシカンジュエリー/バングル/コスチューム/ジュエリー/ヴィンテージ/アンティーク/シルバーリング/シグネット/喜平/チェーン/1LDK/ビザンチン/END/古着/ジャンティーク/ブロカント/撮影/衣装/インディアン/ホピ/ズニ/ナバホ/天然石/ユーロ/ヨーロッパ/古道具/蚤の市/骨董/オールド/etcお探しの方は是非おすすめです。
http://narcologia.ru/goods/peroration379515.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful992051.html
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