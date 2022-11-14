SONY C-80 コンデンサーマイク

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商品詳細
半年前ほど前に新品で購入いたしました。ほとんど使用していなかったため、未使用品に近いものとなります。補償の際に使用できる領収書もお付けいたします。よろしくお願いいたします。種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/troupe523611.html
http://narcologia.ru/goods/encourage61072.html
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