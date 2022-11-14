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SONY C-80 コンデンサーマイク
商品番号 V62917996992
商品名

SONY C-80 コンデンサーマイク
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 15,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半年前ほど前に新品で購入いたしました。ほとんど使用していなかったため、未使用品に近いものとなります。補償の際に使用できる領収書もお付けいたします。よろしくお願いいたします。種類···マイク
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