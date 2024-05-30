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comme des garcons hommeドリズラージャケット
商品番号 E49817907624
商品名

comme des garcons hommeドリズラージャケット
ブランド名 コムデギャルソンオム
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入しました。ポケットが特徴的なドリズラージャケットです。数回着用しています。175センチ　65キロでジャストサイズでした。着画は控えさせていただきます。
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