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TADY\u0026KING 全銀特大イーグル
商品番号 W65265266513
商品名

TADY\u0026KING 全銀特大イーグル
ブランド名 タディーアンドキング
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タディアンドキングのオールシルバーの特大イーグルとなります。レジスト原宿で購入し、金欠のため泣く泣く出品でございます…。全銀の渋さと、特大イーグルの迫力ある大きさと、繊細な彫りがとても美しい一品です。燻し加工をレジストでしていただいております。迫力のある黒光りした特大のイーグルをご利用ください。※チェーン、フックは付属致しません。8万8千円材質···シルバー925カラー···シルバー
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TADY&KING全銀大イーグル 頭k18加工-
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