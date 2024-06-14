ウィルバンデバー ターコイズリング 24.5号 インディアンジュエリー

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商品詳細
故ウィルバンデバー(WillVandever)作のターコイズリングです。3〜4年前に購入し日常的に愛用しておりました。そのため小さい擦り傷やぶつけなどございますが、それも雰囲気のよさを演出していると個人的に思っております。中古品であることをご了承の上ご購入ください。大事に使用していただける方にご購入いただければと思っております。サイズ:約24.5号サイズについては6枚目以降をご覧ください。ターコイズ:キングマン材質:シルバー即購入OKです！
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http://narcologia.ru/goods/cotton525661.html
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希少 故 Wil Vandever ウィルバンデバー シルバー リング ナバホ族
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Will Vandever ウィルバンデバー ターコイズ ペンダント ナバホ
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希少 故 Wil Vandever ウィルバンデバー シルバー リング ナバホ族
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