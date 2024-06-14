手彫りハンドメイド　イーグルフェザー彫りペンダントトップ　シルバー925（ｋ18

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ハンドメイドのイーグルフェザー彫りネックレスになります。ペンダントトップのみの出品になりますお間違いなくシルバーの地金から製作した完全1点物になりますイーグルフェザーの刻印左上の太陽モチーフの中央にワンポイントでゴールド（ｋ18）を加工してございます。全て手彫りのオリジナル ハンドメイドイーグル刻印（スタンプ）になります材質 シルバー925（スターリングシルバー）イーグル部分はゴールド（ｋ18）になりますサイズ 約20㎜×24㎜（マルカン部分は含まず）厚み約2㎜ペンダントトップ質感は凹凸のある質感なります。メンズ、レディースどちらでもつけやすいサイズとデザインになります！ご希望の場合は＋6800円でオリジナルシルバーチェーンを付属可能でございます。長さ指定可能 50㎝まで1㎝単位でご指定可能でございます50㎝以上はご相談下さい。金具も市販の金具ではなく オリジナルの金具シルバーフックとプレートになりますペンダントトップは手彫りで彫り裏側のには 925、ｋ18、Ａｃｔ，刻印を打ちこみ本物を求める方に是非！格安での出品になります。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さいバイカーのハーレーを乗られてる方や現在お持ちのアクセサリーのゴローズのネックレスやビーズブレスレットなどの組み合わせなので完全一点物のアクセサリーになります！シルバーアクセサリーになりますのでインディアンジュエリーウォレット、レザークラフト等のリメイク、カスタムに是非ラリースミス/ケンキクチ/タディー\u0026キング好きな方にもおすすめな一品になりますレザー＆シルバーアクト材質...シルバー、ｋ18