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【希少】クロムハーツ　ハートスモールCHクロス withベイル　ペンダント
商品番号 C24551740069
商品名

【希少】クロムハーツ　ハートスモールCHクロス withベイル　ペンダント
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 33,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツのハートスモールCHクロスwithベイルです。新宿のBRINGさんにて、2023年6月16日に購入しました。私が持っている他のアクセサリーや服とバランス上合わなかったため出品いたします。かなり流通が少ないモデルで、現在も他では売っておりません。存在感はありますが、大きすぎるわけではないので、女性でも着けられます。縦：約4.2ｃｍ横：約2.7ｃｍ付属品:クロムハーツの黒巾着（写真8枚目のもの）トップの部分のみの販売です。（ネックレスチェーンはつきません）高価なものですので、すり替え防止等のためご購入後の取引破棄は致しかねます。また、細かなことが気になるかたはご購入をお控えいただきますよう、お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/kindness721105.html
http://narcologia.ru/goods/Addict464818.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture689841.html

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