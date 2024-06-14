クロムハーツのハートスモールCHクロスwithベイルです。新宿のBRINGさんにて、2023年6月16日に購入しました。私が持っている他のアクセサリーや服とバランス上合わなかったため出品いたします。かなり流通が少ないモデルで、現在も他では売っておりません。存在感はありますが、大きすぎるわけではないので、女性でも着けられます。縦：約4.2ｃｍ横：約2.7ｃｍ付属品:クロムハーツの黒巾着（写真8枚目のもの）トップの部分のみの販売です。（ネックレスチェーンはつきません）高価なものですので、すり替え防止等のためご購入後の取引破棄は致しかねます。また、細かなことが気になるかたはご購入をお控えいただきますよう、お願いいたします。



クロムハーツCHクロスペンダントスモールwithベイル＆ペーパーチェーン ...



希少】クロムハーツ ハートスモールCHクロス withベイル ペンダント ...



クロムハーツCHクロスペンダントスモールwithベイル＆NEチェーン20 ...



クロムハーツCHクロスペンダントスモールwithベイル(ネックレス ...



クロムハーツ CHクロスペンダントスモール with ベイル



クロムハーツCHクロスペンダントスモールwithベイル＆NEチェーン20 ...



クロムハーツ スモールCHクロス withベイル 見逃せない 13720円引き ...



Chrome Hearts CHクロスペンダントスモール with ベイル 最善 www.gold ...



クロムハーツ ダブルCHクロスペンダント スモール with ベイル



クロムハーツ ハートペンダント ベイル



クロムハーツハートペンダントwithプレーンベイル(ネックレス)|クロム ...



クロムハーツCHクロスペンダントスモールwithベイル＆NEチェーン20 ...



Chrome Hearts - クロムハーツ スモールクロスペンダント ベイル22K ...



Chrome Hearts - 【uta様専用】クロムハーツ CHクロスペンダント ...



クロムハーツ CHクロスペンダントスモール with ベイル