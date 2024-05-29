現行/Barbour Border NAVY 42 新品

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Barbourbordernavysize42現行バブアーのクラシックフィットのボーダー、ネイビーの出品です。購入後、着用の機会がなく自宅で保管していました。サイズは42です。※おおよその実寸は以下のとおりです。【サイズ*肩幅*身幅*着丈*袖丈】：【42*51cm*65cm*95cm*63cm】定価は税込64900円でした。明治通りのバブアー店舗で購入しました。値下げは考えていません。よろしくお願いします。以下、公式ホームページより【MODEL】BORDER／ボーダー1980年にNORTHUMBRIAJACKETのライトウェイトバージョンとして開発されて以来、ブランドの定番フィールドジャケットとして人気を博す「BORDER」。フィッシング、ハンティングなど、あらゆるアクティビティに対応してきました。ややAラインのシルエットが今の着こなしに合うアイテムです。長めの着丈が特徴のジャケットはレインウェアとしても活躍します。【FABRIC】6オンスのワックスドコットン重すぎず軽すぎずの中間の重さの6オンス生地を採用。高い防水性はそのままに全天候向きで動きやすく、悪条件や激しい使用にも耐える厚さ。街着として普段使いはもちろん、ロングスパンで活躍してくれます。「ビデイル」「ビューフォート」など多くのモデルに用いられています。#Bedale#Beaufort#Border#Spey#オイルドジャケット#ワックスドジャケット