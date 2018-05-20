ナイキ NIKE エピック リアクト フライニット 2 EPIC REACT

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商品詳細
ナイキNIKEエピックリアクトフライニット2EPICREACT25.5cm状態は写真をご覧ください。ソールの減りはないのですが、スレがあります。原因は分からないのですが、特にスウォッシュにスレがあり、色落ちしています。また、ソールに若干の汚れもあります。ですが、ソールの固さも維持しており、状態は良いと思います。ランニングとしての機能は問題ないと思います。あくまで中古品ですので、神経質な方はご購入をお控えください。シーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ブラック
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