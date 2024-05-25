両耳クロス ファット スタッド パヴェダイヤ ピアス ゴールド

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[ブランド]CHROMEHEARTS（クロムハーツクロスファットスタッドパヴェダイヤピアスゴールド両耳販売片耳の場合インボイスが、1枚に2個分記載されている為コピーでのお渡しになります。［素材］ゴールド22K［購入店］梅田グランフロント大阪付属品革ケースクロームハーツの箱クロームハーツ直営店にて購入しました。正規品です。感じ方に関してですが個人差が出てしまいますので必ず写真を参考にして頂き納得ができる方のみの入札でお願い致します。使用頻度は少なかったのでキレイかと思います。即日ていねいに梱包し宅急便コンパクトで発送致します。すり替え防止の為、返品交換は受け付けませんのでご了承下さい。御理解いただける方のみご購入くださいませ。