A.P.C. アーペーセー　リング　バンド　ゴールド　61

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商品詳細
〜 商品コメント 〜こちらの商品はブラス素材のバンドリングになります。チェーンを重ねているようなデザインの、ワイド幅リングです。手元に一点あるだけで、アクセントの効いたスタイリングに。指輪はスタイル問わず、どんなコーデにも取り入れやすい！オシャレ初心者にも上級者にも、オススメしたいアイテムです！〜 色・サイズ 〜【素材】ブラス100%【カラー】・ゴールド(GOLD)＊画像のゴールドカラーの商品です。【本商品のサイズ】FR61=US11 実寸 内径約2.0cm バンド幅約8mm チェーン部分幅約5mm【仕様】・カーブチェーン・バンドリング・プラークトップにロゴ刻印・酸化防止加工・タイ製以上よろしくお願いいたします。
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