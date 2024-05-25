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A.P.C. アーペーセー　リング　バンド　ゴールド　61
商品番号 Q60000571722
商品名

A.P.C. アーペーセー　リング　バンド　ゴールド　61
ブランド名 アーペーセー
特別価格 税込 3,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〜　商品コメント　〜こちらの商品はブラス素材のバンドリングになります。チェーンを重ねているようなデザインの、ワイド幅リングです。手元に一点あるだけで、アクセントの効いたスタイリングに。指輪はスタイル問わず、どんなコーデにも取り入れやすい！オシャレ初心者にも上級者にも、オススメしたいアイテムです！〜　色・サイズ　〜【素材】ブラス100%【カラー】・ゴールド(GOLD)＊画像のゴールドカラーの商品です。【本商品のサイズ】FR61=US11　実寸　内径約2.0cm　バンド幅約8mm　チェーン部分幅約5mm【仕様】・カーブチェーン・バンドリング・プラークトップにロゴ刻印・酸化防止加工・タイ製以上よろしくお願いいたします。
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