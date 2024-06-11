マリーナチェーンネックレス

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綺麗めなイメージのマリーナチェーン(アンカーチェーン）を使用したネックレスボリューム感を持たせ、１つで首元を華やかにしてくれるアイテムです。メンズライクなイメージを持たせつつ、丸みを帯びたチェーンをしようする事で柔らかさをプラスしております。長さを40cmに設定することで、首に寄り添いチョーカーネックレス感覚で着用できるため、しっかりとアクセサリーを見せることが可能です。同デザインでブレスレットも用意しているため、セットでの着用もおすすめ！■YU-KA2021年スタートのNEWACCESSORYブランド！！アイテムデザインより最適な素材を選び、SILVER925・BRASS・１８KGOLDPLATEをメインに使用し、ベーシックながらもトレンド感あるアイテムを提案。サイズ40cm