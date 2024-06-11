  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
マリーナチェーンネックレス
商品番号 T96225624772
商品名

マリーナチェーンネックレス
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

綺麗めなイメージのマリーナチェーン(アンカーチェーン）を使用したネックレスボリューム感を持たせ、１つで首元を華やかにしてくれるアイテムです。メンズライクなイメージを持たせつつ、丸みを帯びたチェーンをしようする事で柔らかさをプラスしております。長さを40cmに設定することで、首に寄り添いチョーカーネックレス感覚で着用できるため、しっかりとアクセサリーを見せることが可能です。同デザインでブレスレットも用意しているため、セットでの着用もおすすめ！■YU-KA2021年スタートのNEWACCESSORYブランド！！アイテムデザインより最適な素材を選び、SILVER925・BRASS・１８KGOLDPLATEをメインに使用し、ベーシックながらもトレンド感あるアイテムを提案。サイズ40cm
http://narcologia.ru/goods/unusable328674.html
http://narcologia.ru/goods/waveform465117.html
http://narcologia.ru/goods/freezer478898.html
マリーナ・チェーンネックレス[65cm]
マリーナ・チェーンネックレス[65cm]
マリーナ・チェーンネックレス[65cm]
マリーナ・チェーンネックレス[65cm]
Ray BEAMS（レイ ビームス）Ray BEAMS / K10 マリーナチェーン ...
Ray BEAMS（レイ ビームス）Ray BEAMS / K10 マリーナチェーン ...
YU-KA : マリーナチェーンネックレス
YU-KA : マリーナチェーンネックレス
ロロマリーナチェーン あずきチェーン ネックレス シルバーチェーン ...
ロロマリーナチェーン あずきチェーン ネックレス シルバーチェーン ...
マリーナ チェーン#S*50cm | ハワイアンジュエリーMaxi(マキシ)公式 ...
マリーナ チェーン#S*50cm | ハワイアンジュエリーMaxi(マキシ)公式 ...
YU-KA:シルバーパフュードマリーナチェーンネックレス
YU-KA:シルバーパフュードマリーナチェーンネックレス
mollive/モリーヴ マリーナ チェーン ネックレス -シルバー925
mollive/モリーヴ マリーナ チェーン ネックレス -シルバー925
マリーナ ロングチェーン ネックレス | １０金 - cui-cui［キュイキュイ］
マリーナ ロングチェーン ネックレス | １０金 - cui-cui［キュイキュイ］
スターリングシルバー カットロロマリーナチェーン ネックレス 50cm
スターリングシルバー カットロロマリーナチェーン ネックレス 50cm
w5s1680-20-50 (5本セット) 4面カットロロマリーナチェーンネックレス ...
w5s1680-20-50 (5本セット) 4面カットロロマリーナチェーンネックレス ...
w5s1680-20-50 (5本セット) 4面カットロロマリーナチェーンネックレスシルバー925幅2mm長さ50cm - シルバーアクセサリー専門店 シルバークロスカタログ シルバー925チェーン ネックレス ブレスレット 人気 ジュエリー 通販 激安 販売 Silver 加工 文字彫り 刻印
w5s1680-20-50 (5本セット) 4面カットロロマリーナチェーンネックレスシルバー925幅2mm長さ50cm - シルバーアクセサリー専門店 シルバークロスカタログ シルバー925チェーン ネックレス ブレスレット 人気 ジュエリー 通販 激安 販売 Silver 加工 文字彫り 刻印
ロロマリーナチェーン あずきチェーン ネックレス シルバー925 ...
ロロマリーナチェーン あずきチェーン ネックレス シルバー925 ...
CONNY】1.6mm マリーナチェーンネックレス - CONNY WEBSTORE
CONNY】1.6mm マリーナチェーンネックレス - CONNY WEBSTORE
K10 マリーナチェーンネックレス | OPAQUE.CLIP（オペーク ドット ...
K10 マリーナチェーンネックレス | OPAQUE.CLIP（オペーク ドット ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru