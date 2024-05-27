ドルチェアンドガッバーナ タキシード スーツ セットアップ 高級生地 サテン

管理番号 954無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛け下さい！⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜■ブランドDOLCE\u0026GABBANAドルガバ■状態多少の使用感、コットン生地特有の色褪せ等はございますがまだまだお使い頂けるかと思います！■サイズ(cm)48サイズジャケット 肩幅直線43cm脇下身幅48cm着丈79cm袖丈65cmパンツ ウエスト直線42cm股下83cm■カラーブラック



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