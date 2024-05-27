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ドルチェアンドガッバーナ タキシード スーツ セットアップ 高級生地 サテン
商品番号 N38203210400
商品名

ドルチェアンドガッバーナ タキシード スーツ セットアップ 高級生地 サテン
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 13,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号　954無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛け下さい！⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜■ブランドDOLCE\u0026GABBANAドルガバ■状態多少の使用感、コットン生地特有の色褪せ等はございますがまだまだお使い頂けるかと思います！■サイズ(cm)48サイズジャケット　肩幅直線43cm脇下身幅48cm着丈79cm袖丈65cmパンツ　ウエスト直線42cm股下83cm■カラーブラック
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