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NITRAID　ブリンブリン　２フィンガー　アーチロゴリング　Ｍサイズ　新品
商品番号 N94734836637
商品名

NITRAID　ブリンブリン　２フィンガー　アーチロゴリング　Ｍサイズ　新品
ブランド名 ナイトレイド
特別価格 税込 13,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●匿名配送！●ゆうパケットポストミニにて発送します！●入金確認後２４時間以内に発送します！●まとめ買いで割引します！！NITRAID　ブリンブリン　アーチロゴリング　２フィンガー　　Ｍサイズ　新品未使用　専用収納袋付き　です。ナイトレイドの代名詞、アーチロゴのデザインの、２フィンガーリングです。サイズは、Ｍサイズで、メジャーも添えて載せましたので、参考にしてみてください！アーチロゴ部は、ゴールドで、ブリンブリンな仕様です！それ以外は、シルバーで、コンビカラーです。(もともと、コンビカラーなのか、剥げたのかは不明ですので、現状渡しでご了承下さい！)素材は、BRASS(真鍮)です！以前、ヤフオクで、新品未使用で購入し、そのままでしたので、出品です！リングにキズ等はありませんが、革？の黒い専用袋に、やや劣化が見られます！ナイトレイド関連Tee、多数放出中！以下のハッシュタグより飛べます。#nitraid等Teeシャツ放出中Gジャン、jeans、denim、セクソシスト、ブダマフィア、atomicbomb、無差別soundboykiller、BDtheBrobus、グロウインザダーク、buddabrand、nitrow、nitraid、backchannel、visualreports、chopnroll、crsb、raidbackfabric、goretex、blackcoffeez、ナイトロウ、ナイトレイド、バックチャンネル、ビジュアルレポート、nitrich、ナイトリッチ　好きにも！#nitraid#nitrow#HIDEANDSEEK#ハイドアンドシーク#NITROMICROPHONEUNDERGROUND#ニトロ#リアルウィード#dopeforest#realweed#クレイジーサバンナ#crazysavannanitromicrophoneunderground
http://narcologia.ru/goods/peroration566615.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric977345.html
http://narcologia.ru/goods/reflector725864.html
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