NITRAID　ブリンブリン　２フィンガー　アーチロゴリング　Ｍサイズ　新品

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●匿名配送！●ゆうパケットポストミニにて発送します！●入金確認後２４時間以内に発送します！●まとめ買いで割引します！！NITRAID ブリンブリン アーチロゴリング ２フィンガー Ｍサイズ 新品未使用 専用収納袋付き です。ナイトレイドの代名詞、アーチロゴのデザインの、２フィンガーリングです。サイズは、Ｍサイズで、メジャーも添えて載せましたので、参考にしてみてください！アーチロゴ部は、ゴールドで、ブリンブリンな仕様です！それ以外は、シルバーで、コンビカラーです。(もともと、コンビカラーなのか、剥げたのかは不明ですので、現状渡しでご了承下さい！)素材は、BRASS(真鍮)です！以前、ヤフオクで、新品未使用で購入し、そのままでしたので、出品です！リングにキズ等はありませんが、革？の黒い専用袋に、やや劣化が見られます！ナイトレイド関連Tee、多数放出中！以下のハッシュタグより飛べます。#nitraid等Teeシャツ放出中Gジャン、jeans、denim、セクソシスト、ブダマフィア、atomicbomb、無差別soundboykiller、BDtheBrobus、グロウインザダーク、buddabrand、nitrow、nitraid、backchannel、visualreports、chopnroll、crsb、raidbackfabric、goretex、blackcoffeez、ナイトロウ、ナイトレイド、バックチャンネル、ビジュアルレポート、nitrich、ナイトリッチ 好きにも！#nitraid#nitrow#HIDEANDSEEK#ハイドアンドシーク#NITROMICROPHONEUNDERGROUND#ニトロ#リアルウィード#dopeforest#realweed#クレイジーサバンナ#crazysavannanitromicrophoneunderground