JAP工房×サンライズ ガンダム 20周年 限定 ジオンリング 17号 良品



JAP工房✖️サンライズ 20周年 限定 ジオンリング 17号 良品 ガンダム- JAP工房✖️サンライズ 20周年 限定 ジオンリング 17号 良品 ガンダム-



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JAP工房とサンライズが1999年ー2000年にガンダム生誕20周年を記念してコラボした限定シリーズのジオン公国エンブレムリング2ndです。サイズ17号付属品完備小傷スレ傷は有りますが目立つ傷ダメージは無くまずまず良好です。ジャップ工房の看板アーティスト一馬さんデザインで画像6の向きから見ると古代生物と戦闘機を合わせたような感じに見えます。一馬氏はガンダムシリーズではこのリングしかデザインしていません。神経質な方はご遠慮ください。画像を良く確認ください。それではNCNRでよろしくお願いします。材質···シルバーカラー···シルバー検索/ガボールクロムハーツレナードカムフォートbwlビルウォールレザークレイジーピッグナンバーナインビンテージ501xx90'sスラップショットアンダーカバーヒステリックグラマースカルリングシャアザク