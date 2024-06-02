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Tiffany スプーンリング
商品番号 P75901620781
商品名

Tiffany スプーンリング
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tiffanyのスプーンリングです。こちらで購入したもののサイズが合わず使用していません。サイズ18〜20号程度材質···シルバーカラー···シルバー
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