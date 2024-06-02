Tiffany スプーンリング

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商品詳細
Tiffanyのスプーンリングです。こちらで購入したもののサイズが合わず使用していません。サイズ18〜20号程度材質···シルバーカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/capitation800708.html
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