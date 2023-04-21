【新品未使用】HYDROGEN アイコンキャップ/ICON CAP

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HYDROGENアイコンキャップ/ICONCAPユニセックスサイズフリータグ付き定価：12,100（税込）［アイテム説明］フロントに『HYDROGEN』のロゴ刺繍が入ったデザインのキャップ。シンプルな見た目で、様々なコーディネートに合わせやすい万能なアイテム。ベルクロでサイズ調節が可能なので、ユニセックスでお使いいただけます。サイズ フリー頭周り 60高さ 12.5つば 7カラー:ブラック形:ベースボール素材:綿100%原産国:中国新品未使用ですので、プレゼントとしてもお使いいただけます。即購入可能です！ご不明な点がございましたらお気軽にコメントください素材···コットン#HYDROGEN#ハイドロゲン#ブランド#cap#帽子#夏#キャップ