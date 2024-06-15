シルバー 925 リング フェザー 指輪 羽根 フリーサイズ レディース メンズ

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スターリングシルバー製のフェザーリングですちょっと硬いですが力を加えるとサイズが変わります親指から人差し指までお好みで付け替えられます！プレゼントするのにもサイズを気にしなくて良いのでオススメです！細部までフェザーが彫り込まれていてカッコ良いです！【材質】シルバー925【重さ】10gこちら新品になりますので値下げはできませんが送料無料で翌日までに発送いたします。また、ご購入前の確認コメントは特にいただかなくても大丈夫です(^^)