新品 Valstar ヴァルスター VALSTARINO ブルゾン 48

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★ご購入前に必ずプロフィールをご確認ください★ValstarヴァルスターVALSTARINOヴァルスタリーノリネンコットンブルゾンValstar（ヴァルスター）の不朽の名作「VALSTARINO（バルスタリーノ）」のリネンコットンモデル。1953年に発表されて以来、今もなお世の男性たちを魅了し続けているスポーツジャケット（ブルゾン）の最高傑作と言われています。その完成度の高さから数多くのブランドが同ジャケットを模範にしています。春夏らしいリネン×コットン生地は、採用通気性が良くナチュラルなタッチが魅力的です。軽やかなショート丈にサイドポケットが付いた両腰のフラップパッチポケット。袖口や裾まわりのリブやスタンドカラーによる高い防風・防寒性能も備えています。ライニングを省き、軽快かつモダンな佇まいのアイテムです。カジュアルスタイルはもちろんタイドアップとも相性が良く幅広い着こなしを楽しめます。流行に捉われず長い間カタチを変えない普遍性もこのブルゾンの魅力です。素材：麻53%、綿47%（リブ部分:綿95%、ポリウレタン5％）カラー：エクリュサイズ：48 肩幅：48cm 着丈：64cm(背中側の襟の付け根から裾まで) 袖丈：61cm 身幅：59cm(袖の付け根の腋部分を採寸) 中胴：56cm(袖の付け根の腋部分から15cm下を採寸)★全て平置きで採寸しております。多少の誤差はご了承ください★製産国：イタリア品番：407A-211販売価格：79000円+税状態：新品、未使用タグ付きです。発送時は丁寧な梱包を心掛けております。★日曜と水曜はご質問の返答、発送の手続き等はご対応出来ません事を予めご了承ください★気になる点はお気軽にご質問ください。#valstar#valstarino#ヴァルスター#ヴァルスタリーノ#ブルゾン素材···麻柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ボタン留め季節感···春、夏、秋、冬