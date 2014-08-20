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narifuri　ジェットキャップ
商品番号 F20732329324
商品名

narifuri　ジェットキャップ
ブランド名 ナリフリ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナリフリのサイクルキャップ。購入後数度試着しました。似合わないと思い別の物を購入した為、使用する機会が無く出品します。特に目立つスレや破れ、ほつれはありません。状態については写真をご確認下さい。よろしくお願いします。カラー···ブラックサイクルウェアのサイズ···FREESIZE
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