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新品　ポールスミス インセットストライプ　名刺入れ　カードケースPSQ152
商品番号 N66673064143
商品名

新品　ポールスミス インセットストライプ　名刺入れ　カードケースPSQ152
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます未使用品　新品　箱付きPaulSmithポールスミスインセットストライプ　　1点　PSQ152カラー···ブラック素材···本革名刺入れカードケースサイズ横約11cm縦約7.5cmマチ約1.5cm箱付きで新品　未使用品です商品の撮影のために一度取り出しております保管品の為完璧を求める方神経質な方はお控えください。クッション剤を入れて宅急便コンパクトで発送いたしますカラー···ブラック素材···本革
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