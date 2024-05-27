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2WAY NECKLACE
商品番号 S66627747811
商品名

2WAY NECKLACE
ブランド名 サブサエティー
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Subcietyの2WAYNECKLACEとなっております元値は9000近いものとなっております購入してから一度も使ってなく今後使用する機会がないと思ったので出品させていただきました。中古品となっておりますのでお理解いただける方に購入して欲しいですカラー···シルバー
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