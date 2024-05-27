ブラッディマリー　ベビーマーメイドチェーン　50cm　廃盤　フック

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商品詳細
#BLOODYMARY出品物S#他シルバー出品S↑是非御覧下さいシルバーに関しては扱いを特に気を付けています使用後は乾拭きして保管は常にチャック袋に入れています#銀#silver#sv925#シルバー#シルバーアクセ#シルバーアクセサリー
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