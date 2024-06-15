C.E クルーネックフリース

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商品詳細
ブランド名☆C.Eサイズ☆LBEAMSにて購入。着用回数２回。※購入頂ける方には専用ページをお作りしますグラフィカルな切り替えボアフリース素材と高密度な黒のワッフル素材を組み合わせた、クルーネックプルオーバー。切り替えのラインや左袖のシリコンパッチ、裏側に縫い付けた布パッチが、更に表情を加えています。表を飾るグラフィックプリントがなくとも、充分グラフィカルな一枚。
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy975953.html
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