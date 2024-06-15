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C.E クルーネックフリース
商品番号 M37408950051
商品名

C.E クルーネックフリース
ブランド名 シーイー
特別価格 税込 10,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名☆C.Eサイズ☆LBEAMSにて購入。着用回数２回。※購入頂ける方には専用ページをお作りしますグラフィカルな切り替えボアフリース素材と高密度な黒のワッフル素材を組み合わせた、クルーネックプルオーバー。切り替えのラインや左袖のシリコンパッチ、裏側に縫い付けた布パッチが、更に表情を加えています。表を飾るグラフィックプリントがなくとも、充分グラフィカルな一枚。
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