材質···シルバーDonotdoの1円玉モチーフのネックレス。ハウス ミキリハッシンでの関係者限定の展示会で購入しました。チャームだけの購入なので、チェーンはAmbushのものを通しています。欲しい方はチェーンも付属でさしあげます。モチーフがモチーフなだけにオンラインでの販売はグレーとお店の方もおっしゃっていたので、特に地方の方はかなり手に入れる機会も少ないかと思われます。メルカリの規約がわかりませんが、もしかしたらこれもアウトの判断になるかもしれません。気になっている方はお早めにご検討くださいませ。



