BREE　小銭入れ　コインケース

BREEのコインケースです。購入したものの使用する機会がなくずっと保管しておりました。革特有の小キズ等はございます。中古品であることをご理解の上ご購入下さい。絶版になっておりますのでお探しの方も多いかと思います。宜しくお願い致します。



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