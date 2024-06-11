激レア　トム・ブラウン　コットンキャンバス　マウンテンジャケット

トム・ブラウンのショート丈金ボタンコットンキャンバスマウンテンジャケットです。オークションでも見かけたことがないレア商品なので、ファンの方是非。表記サイズ１カラーネイビーラグラン袖身幅48着丈64程度素人採寸です他サイトでも販売しているため購入前にお声がけください



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