ナイキラボ ACG オブシディアン　ネイビー　アクロニウム

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NIKELabACG.07.KMTRObsidian28.5cmUS10.5ナイキラボACGオブシディアン品番902776-401カラー ネイビーACGのコミューターサイズは27.5cmus9.510回未満の着用です。雨の日に強く、装着の仕方もかっこいいです。特徴/機能/素材···防水