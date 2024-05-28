FOG fog essentials LAロゴ ESSENTIALSリフレクター

FOGfearofgodessntialsTシャツです。FOGESSENTIALSLA限定TシャツFEAROFGODバックスタイルに施されたESSENTIALSの文字が存在感抜群の人気のTシャツです。とてもシンプルで様々な著名人も愛用したブランドの話題の一枚です！！アメリカのブランドということもあり多少の汚れ・キズ、付属品のキズがある場合がございます。クオリティーの価値観が異なるためご了承下さいませ。新品未使用サイズM着丈74身幅61付属品タグ、ショップ袋新品未使用ですが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。#ESSENTIALS#FEAROFGOD#エッセンシャル#リフレクターカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋



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