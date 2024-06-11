Libra 2000 BRITANIA シルバー クロス リング 約17号 指輪

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素材はシルバー純度が高いブリタニアシルバーが採用されています。画像7のように2つにばらせますのでそれぞれ単独でも使用できます。サイズ：17号くらい（画像10、リングサイズ棒での計測）※スレやキズ、銀製品特有のくすみ黒ずみ変色が多々みられます。ご了承の上で購入のご検討をお願いします。状態に神経質な方は購入をお控え下さい。らくらくメルカリ便（送料出品者負担、ネコポス）で発送します。↓↓クリックその他のリング（指輪）私の出品一覧#ringpilsner↓↓クリックその他のアクセサリー私の出品一覧#accessoryandotherspilsner管：S31-01-3