ユリウス コットンジャケット 2023 [leaked;] ブラック サイズ3

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いらっしゃいませヽ(´▽｀)/コメント無しでご購入いただけます♪おまとめ割などもお気軽に(。・ω・。)----------------------------------------975●アイテムJULIUSユリウスブルゾンコットンジャケットLightCottonJacket[leaked;]2023SS近年モデル大きめジップアップ●サイズ（cm）表記:3裄丈:約94身幅:約75着丈:約67平置き実寸です。＊選択しているLサイズは目安です。●状態ジップの錆くすみなどいくらか使用感はありますが、大きな傷汚れはなくまだまだご使用いただけます。一般的な中古のダメージはご了承ください。●カラーブラック黒環境により色味が異なる場合があります。●主な素材コットンポリウレタン●購入元以下で購入し鑑定済みです。・大手ブランドリユース店・ストア商品・個人買取万が一偽物なら返品無料です（すり替対策済）。●梱包小さく畳み基本ビニール袋（二重）で包みます。●発送ご入金より3日（72時間）以内に行います。それより遅れる場合はご連絡します。t-2----------------------------------------☆お願い(´▽`)ノ・私の不備以外による返品は難しいです。・専用取置きはしません、購入者優先です。・ゆうゆうメルカリ便はポスト投函です。・質問は値下げ交渉前にください。・値下げ了承後の追加値下げはしません。