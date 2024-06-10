COACH コーチ　折り財布　スモールウォレット　　黒　ブラック　Cロゴ

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ご覧頂き、ありがとうございます!コメントなし購入歓迎です♪ブランド コーチ新品未使用 即日発送可 即購入大歓迎プレゼントで迷った時は…→#☆ゆな☆プレゼント定番丁寧にラッピング致します♪フォロー割あります(*^^*)フォローして頂いた方には、お気持ち程度にはなりますがサービス致します。返信が遅くなる時もありますのでコメントなしでご購入OKです(#^.^#)【サイズ】横幅:11cm高さ:9.5cmマチ:2.5cm重さ:80g・色柄：ブラックBLACK:無地・素材：レザー・状態：新品未使用【仕様】本体：ファスナー開閉内部：小銭入れ×1、 札入れ×1、 カード入れ×4、 ポケット×2●商品について無地がオシャレな二つ折り財布です。■付属品 タグ、ケアカード※こちらの商品は米国コーチアウトレットストア購入品ですので、製造時からのムラ、シワ、キズ、汚れ等がある事がございますので予めご了承ください。詳細は恐れ入りますが画像をご確認頂き、ご購入をご検討お願い致します。アウトレット品となります。アウトレットは過剰生産、使用に差し支えない程度の傷、色のムラ、タグの付け間違いや付け忘れ、型落ち、アウトレット専用の廉価版生産品、箱は無いなど訳ありの様々な理由があってお安くなっております。【紙袋、純正箱の必要な方へ】☆ショッパー、保存袋ご希望の方はご連絡頂きましたら(+440円)で受け賜ります。☆ギフトボックスご希望の方はご連絡頂きましたら(+880円)受け賜ります。アウトレット品なのでお安くお譲りできます。写真の撮り方、お使いの機種によって多少の見栄えが変わります。色味や模様の配置が一つ一つ少しだけ違います。カラー...ブラック