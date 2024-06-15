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コムデギャルソンジュンヤワタナベマン　2021FW スーツ上下
商品番号 X45314359111
商品名

コムデギャルソンジュンヤワタナベマン　2021FW スーツ上下
ブランド名 ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン
特別価格 税込 23,265 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021FW1.2回着用で目立つ傷汚れなどなく綺麗だと思います。ジャケットサイズM身幅約57着丈約78肩幅約50袖丈約59パンツサイズLウエスト約96股下約72自宅保存、あくまでも中古品とご理解ある方のみでお願い致します。#JUNYAWATANABEMAN#ジュンヤワタナベ#スーツ#コムデギャルソン#コムデギャルソンジュンヤワタナベマン#ジャケット
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