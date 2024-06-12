宮沢賢治記念館　指輪　ミュージアムショップ

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商品詳細
以前購入しましたが、ずっと閉まったままだったので出品いたします。宮沢賢治記念館の指輪になります。撮影のため一度袋からは出しましたが、新品未使用で傷等はございません。偽装不倫指輪ドラマ宮沢賢治銀河鉄道の夜ミュージアムカラー···ブルー
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