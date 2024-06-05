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K18 6面ネックレス　K21 ダイヤ　ルビー　ペンダント
商品番号 G14801672968
商品名

K18 6面ネックレス　K21 ダイヤ　ルビー　ペンダント
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 169,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K18ネックレスとK21ペンダントの2点セットです！ネックレス6面　50g50cmペンダントダイヤモンド、ルビー刻印有りケース付き
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