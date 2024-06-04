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【 VANS 】☆ 美品 ☆ オーセンティック : ２５.５cm
商品番号 P47333109013
商品名

【 VANS 】☆ 美品 ☆ オーセンティック : ２５.５cm
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

８月末に、息子が購入した物なのですが、、、４４DXモデルを買い直した為、出品します❗️玄関外での　試し履き程度。新品・未使用品同様の美品になります。外箱は、別モデルの物になりますが、お入れしてご発送させて頂きます。♦︎SIZE：２５.５cm#VANS#オーセンティック#オールドスクール#スリっポン#スケシュー#ERA#２５.５cm
http://narcologia.ru/goods/evaporation243624.html
http://narcologia.ru/goods/ordering611079.html
http://narcologia.ru/goods/choice456385.html
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