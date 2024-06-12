ヨウジヤマモト ベルベットワイドセットアップ

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ご覧頂きありがとうございます。ヨウジヤマモトのy'sformenのベルベットワイドセットアップになります。サイズMワイドジャケット着丈83cm肩幅ラグランフリー身幅60cm袖丈50cm(ラグランですので目安になります)ワイドパンツSウエスト70cm股上36cm股下74cmカラー4枚目参照画像よりもう少し濃い色の茶色になります素材5枚目参照状態6.7.8枚目の様にジャケット、スラックス共にシミっぽいスレ傷痕などが数箇所あります。年代物ですので私は味として問題なく着ていましたので古着が好きな方は問題なくご着用いただけるかと思います。ベルベットですのであまり無い雰囲気のセットアップになります。近年ワイズフォーメン自体高騰化していますのでこの機会にぜひご検討して頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。新しいセットアップを買ってしまったので大切にして頂ける方に是非。※私物の物の素人採寸記載となりますのでご了承ください。私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。古着という事をご理解の上ご購入お願いします。何かあればご質問下さい他にも多数のブランドアイテムなどを出品しておりますので宜しければ出品欄をご覧頂けたら幸いですヨウジヤマモト・イッセイミヤケ・コム・デ・ギャルソンを主に好んで買っておりますので販売もその傾向があります。毎月随時出品しておりますので宜しければフォローよろしくお願いします。ヨウジヤマモトコムデギャルソンイッセイミヤケKENZOy'sformenY-3hazamaワイスリーワイズフォーメンマルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。