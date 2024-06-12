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ROARKxTAION HEATING SYSTEM-EXPEDITION
商品番号 T66640393974
商品名

ROARKxTAION HEATING SYSTEM-EXPEDITION
ブランド名 ロアークリバイバル
特別価格 税込 15,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズXXLです。少し小さめのサイズ感のためXLくらいの感覚です。このサイズで新品はもうないと思います。伊勢谷友介さんが着用されています。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/troupe12611.html
http://narcologia.ru/goods/troupe902611.html
http://narcologia.ru/goods/injure610867.html
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