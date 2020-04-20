miumiu（ミュウミュウ）メンズスーツ　サイズ44

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※プロフィールをお読みください。miumiu（ミュウミュウ）メンズスーツ サイズ44ミュウミュウの光沢感があるグレーのセットアップスーツです。2007年購入。サイズはタイトです。年に１、２回結婚式の２次会やパーティーなどで着用し、都度、クリーニングに出していますので、キレイな状態を保っています。多少の着用感はございますが、目立ったダメージはありません。カラー：グレーサイズ：44本体：綿63絹16実寸サイズ（cm）［ジャケット］肩幅約41身幅約46着丈約73袖丈約65［パンツ］ウエスト76もも幅26股上26股下76素人採寸となりますので多少の誤差はお許しください。中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。