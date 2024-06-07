CHUMS　ウォレット＆キーケース

財布とキーケースになります。財布に入るカード入れを２枚つけます。●状態：少し使用しました。目立った傷や汚れはありません。●その他、注意事項：素人管理のため、気になる方は購入を控えた方がよいです。まとめ売りとさせていただいてます。こちらの商品は即購入していただいて構いません。RecycleL-ShapedZipWalletリサイクルエルシェイプトジップウォレットMAPマップリサイクルオーバルキージップケース



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