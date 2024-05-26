【10月特価】「内径68mm」高級天然和田碧玉　ハングル　勘定書付　F161

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「和田玉」和田玉（ほーたんぎょく）とは、中国新疆ウィグル自治区のホータン地区（和田地区）で採取される天然石である。漢武帝の使者である張騫が発見し献上したとされている。軟玉（ネフライト）であるが、軟玉の中では比較的硬い。「中国四大玉石」の中でも最高の玉とされ、中国の「国石」とされている。中国四大宝石とは和田玉のほかに、独山玉（河南省）、岫岩玉（遼寧省）、緑松石（湖北省）である。和田玉の硬度は6.25、屈折率は1.610、比重は2.95である。和田玉の代表的なものは、乳白色の羊脂玉があるが、ほかに白玉、黄玉、碧玉、墨玉など様々な種類がある。ホータン地区は、玉の産地として古くから有名で、玄奘三蔵は「大唐西域記」の中で、帰途、ここへ立ち寄ったとされる。現在和田玉は枯渇状態にあり、取引価格が急上昇している。「仕様」内径：68mm外径：84mm円形：8mm備考：鑑定書、高級アクセサリ箱付※勘定書の重量は商品により異なるので、ご了承ください。宜しくお願い致します。検索用：#Panda和田玉アクセサリー#翡翠#天然石#パワーストーン#プレゼント#誕生日#記念日#女性#男性#プレゼント#翡翠#割引