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HERMES エルメス　レザーブレスレット　グレナン　ゴールド金具　美品
商品番号 K23830754240
商品名

HERMES エルメス　レザーブレスレット　グレナン　ゴールド金具　美品
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023/2エルメス銀座本店にて購入。☆鑑定済み商品になります。☆ブランド…エルメス☆サイズ…金具を含め15㎝☆金具にHERMESの刻印☆ベルト…ブラウン、ゴールド金具☆金具部分は、ほとんどキズや、汚れは見られず、キレイな状態です。
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