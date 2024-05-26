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商品詳細
2023/2エルメス銀座本店にて購入。☆鑑定済み商品になります。☆ブランド…エルメス☆サイズ…金具を含め15㎝☆金具にHERMESの刻印☆ベルト…ブラウン、ゴールド金具☆金具部分は、ほとんどキズや、汚れは見られず、キレイな状態です。
http://narcologia.ru/goods/preference529038.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion173678.html
http://narcologia.ru/goods/procurement835433.html
HERMES エルメス レザーブレスレット グレナン ゴールド金具 美品
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