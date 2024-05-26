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ps4pro1TB早い者勝ち！イヤフォン付き
商品番号 S24411940513
商品名

ps4pro1TB早い者勝ち！イヤフォン付き
ブランド名 Svital
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最近使わないので出品することにしました。大事に使っていました。操作確認済みです。負担をかけないようブーストモードオフにしていました。画色設定もリミッドでした。画質も720にしてました。寿命が縮まないように常に専用クーラーで冷やしてました。コントローラーの純正(赤)を付けます。フリークも付けます。コードは純正のではなく長めの物に買い換えております。3rでお願いしますps4proPlayStation本体コントローラーps5
http://narcologia.ru/goods/organization871062.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic196237.html
http://narcologia.ru/goods/browse919191.html

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