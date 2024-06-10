ローゼンガーデン・サーガ1-7巻セット全巻初版

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ヒーローズ発行原作：富士防人作画：外岡馬骨。「ローゼンガーテン・サーガ」1～7巻7点セットになります。全巻初刷。帯つき。それぞれ発売当時に購入後一読し本棚で保管していました。濡れ対策をして発送いたします。他の商品と同時購入の場合100円お値引きしますので、購入前にコメントおねがいします。