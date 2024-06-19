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素人の自宅保管商品です。ディスクは一度だけ再生しています。箱やディスクにキズや汚れは無く美品です。封入特典のキャラクターデザインブックも折り目や汚れがなく美品です。興味関心のある方は、お気軽にコメントをください。商品価格の相談や質問には、できる限り対応させていただきます。どうぞよろしくお願いします。この商品は、他のフリマアプリでも出品中です。「劇場版ハイスクール・フリート（完全生産限定版）Blu-ray」種崎敦美、夏川椎菜、Lynn、黒瀬ゆうこ晴風クラス解体危機から3ヶ月─横須賀では、呉・舞鶴・佐世保を含めた全女子海洋学校の生徒が一堂に会し文化祭と体育祭を行う「競闘遊戯会」が開催され、明乃たち晴風クラスのメンバーも歓迎祭の準備に追われていた。大和・信濃・紀伊など超大型艦のクラスも集い、様々な演し物や競技で賑わう中、彼女たちに新たな“危機ピ…#種崎敦美#夏川椎菜#Lynn#黒瀬ゆうこ#エンタメ/ホビー#DVD/ブルーレイ#アニメ#ハイスクール•フリート#はいふり #グッズ