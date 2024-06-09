アキラ・アーカイヴ　初版

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商品詳細
「アキラ・アーカイヴ」大友克洋定価:￥280010数年前、論文を書くため購入しその後は自宅保管しておりました。目立った傷汚れはないものの、経年の日焼けが若干あります。あくまで素人検品かつ長期保管でしたのでご理解いただける方のご検討をお願いします。#大友克洋#大友_克洋#本#コミック／コミック
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