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＊1冊2000円程度になります。前期の授業が終わり不要になったので出品します。割としっかり使っていたので、所々マーカーが引いてあったり付箋が貼ってあったりします。少し曲がっている箇所もあるので、きになる方は御遠慮ください。