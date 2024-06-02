加藤夏希/7SEAS

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加藤夏希wiki | アイドルマスター１☆２☆３



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7SEAS加藤夏希定価￥3,800#加藤夏希#CD.DVD✳️私が若かった頃、ドラマ出演した人だった。彼女を見てビックリした。こんな美女がいるなんて！と。その時のドラマのVHSを探したが、何故かフィルム会社から保存が消えたという不思議なことで、ドラマは観れない事を残念に思う。当時、彼女ほどの美女は知らない。とても好きな大切な方なので高いです。