新改訳聖書 注解・索引・チェーン式引照付

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商品詳細
聖書新改訳（第二版）注解・索引・チェーン式引照付いのちのことば社新改訳聖書刊行会 1981年●写真の通り線引きがあります。●外箱傷イタミあり。●聖書自体の開く癖など使用感はほとんどありません。画像に写っている通りとなります。
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