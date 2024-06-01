

M3842○江戸明治和本等＞教諭三章（3種3冊）教訓 山本大膳教諭書 稀書-



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●江戸明治和本●教諭三章（3種3冊）【判型】大本または半紙本1冊。縦252・240・226（表紙227）粍。【作者】山本大膳作。【年代等】文政年間作。文政～天保頃刊。［甲斐国］石和教諭所（由学館）蔵板ほか。【備考】分類「教訓」。写本1冊と刊本2冊の3冊。『教諭三章』は、石和代官、山本大膳が農民教化のために著し、各村に配布した教諭書。第1に孝行と親類・近隣との和睦、第2に家職精勤と謹慎、第3に法度遵守と子弟善導などを平易に諭す。教諭所の教諭日や役人巡回の際に大人から子供まで読み聞かせた。2冊目の末尾に「午五月」と記すが、この午年は文政5年または天保5年と思われる。また、3冊目は文政頃刊行の［甲府］石和教諭所（由学館）板である。★原装・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。